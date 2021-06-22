В Крыму рекомендовали провести обязательную вакцинацию некоторых жителей

В Крыму руководителям предприятий сферы услуг рекомендовали провести стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Изменения внесены в указ главы республики Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности, документ опубликован насайте регионального правительства.

В документе сказано, что вакцинировать необходимо людей, которые работают в сфере санаторно-курортного лечения и организовывают отдых и оздоровление детей. Также иммунизировать надо граждан, которые оказывают услуги «общественного питания, экскурсионного обслуживания, (...) транспортные услуги».

Требование о стопроцентной вакцинации не распространяется на сотрудников, которые имеют медицинские противопоказания.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление, в котором обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих жителей столицы. Такая мера касается работников сферы услуг, торговли, ЖКХ, транспорта и образования. Однако в правительстве России отказались от масштабной обязательной вакцинации против COVID-19.

По состоянию на 22 июня, обязательная вакцинация от коронавируса для части населения введена в одиннадцати регионах России. Такие меры приняты в Мурманской области, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ненецком автономном округе, на Сахалине, а также в Тверской, Тульской, Кемеровской и Нижегородской областях.