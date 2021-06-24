Власти Москвы раскрыли условия отстранения от работы непривитых сотрудников

В период отстранения от работы непривитым от коронавируса сотрудникам не начисляется зарплата, также не идет включение этого времени в стаж, дающий право на отпуск. Такие условия раскрыли в оперативном штабе Москвы, передает РИА Новости.

В оперштабе добавили, что те, кто подлежит обязательной вакцинации, могут отказаться от прививки, но тогда их отстранят от работы на период неблагоприятной эпидемологической ситуации.

Власти также разъяснили, что сотрудники на удаленке и привлеченные на договоры включаются в общий штат при определении доли вакцинированных в организации.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что если главные санитарные врачи российских регионов приняли решение провести вакцинацию, то для сотрудников, указанных в постановлении, процедура становится обязательной. Если у работника нет объективных причин для отказа от прививки, на период эпидемии его могут отстранить от работы без сохранения зарплаты, объяснил министр.