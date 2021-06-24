Россия
 
Последние новости
Россияне нашли альтернативу квартирам в Сочи
Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 
Бывший президент Ирана Ахмандинежад предрек крах США
Власти Москвы разъяснили условия вакцинации при высоком уровне антител
Записка обиженной на мать дочки развеселила пользователей сети
Шесть человек погибли при крушении военного вертолета на Филиппинах
BBC Британии опубликовало видео с борта нарушившего границу России эсминца
Раскрыта причина аномальной жары в России
Россиянин арендовал машину ради поездки по Абхазии и разочаровался
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Москвы раскрыли условия отстранения от работы непривитых сотрудников

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Поляков / Globallookpress

В период отстранения от работы непривитым от коронавируса сотрудникам не начисляется зарплата, также не идет включение этого времени в стаж, дающий право на отпуск. Такие условия раскрыли в оперативном штабе Москвы, передает РИА Новости.

В оперштабе добавили, что те, кто подлежит обязательной вакцинации, могут отказаться от прививки, но тогда их отстранят от работы на период неблагоприятной эпидемологической ситуации.

Власти также разъяснили, что сотрудники на удаленке и привлеченные на договоры включаются в общий штат при определении доли вакцинированных в организации.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что если главные санитарные врачи российских регионов приняли решение провести вакцинацию, то для сотрудников, указанных в постановлении, процедура становится обязательной. Если у работника нет объективных причин для отказа от прививки, на период эпидемии его могут отстранить от работы без сохранения зарплаты, объяснил министр.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить