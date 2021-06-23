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В Калининградской области введут обязательную вакцинацию для части граждан

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В Калининградской области начнется обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых жителей региона, сообщила главный санитарный врач Елена Бабура в эфире радиостанции «Комсомольская правда Калининград».

Бабура пояснила, что сегодня она подпишет постановление об обязательной вакцинации части граждан. Прививку должны будут сделать сотрудники сферы услуг и торговли. «Это те категории лиц, которые по своей профессиональной деятельности очень тесно контактируют с людьми», — заявила она.

По словам главного санитарного врача региона, обязательная вакцинация будет проводиться на основании федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Ранее обязательную вакцинацию для части граждан ввел Краснодарский край. Такое же решение приняли власти Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской и Свердловской областей, Башкирии, Хабаровска, Мурманска, Ненецкого автономного округа и Сахалина.

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