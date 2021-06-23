Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию части граждан

Краснодарский край ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

Согласно постановлению главного санитарного врача региона Марии Потемкиной, обязательной вакцинации подлежат работники образовательных и транспортных организаций, сферы общественного питания, туристической индустрии и бытового обслуживания.

В документе сказано, что руководители таких организаций должны организовать прививку не менее 60 процентов сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом до 23 июля, вторым — до 23 августа.

Решение об обязательной вакцинации части населения уже приняли власти Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской и Свердловской областей, Башкирии, Хабаровска, Мурманска, Ненецкого автономного округа и Сахалина.