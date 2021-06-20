Юрист объяснил правила отстранения отказавшихся от вакцинации работников

Работодатель должен отстранять от работы сотрудников сферы услуг, которые отказываются от вакцинации против коронавируса. Правила проведения данной процедуры объяснил в беседе с агентством «Москва» полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.

«Работники вправе решать, прививаться или нет, но если они не привьются, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы», — заявил он.

При этом юрист уточнил, что для той категории сотрудников, которые имеют медицинские противопоказания для получения прививки, будет сделано исключение: они также будут отстранены от работы, но с сохранением двух третей зарплаты.

Барщевский также предупредил, что предоставление поддельных справок о наличии противопоказаний или фальшивых сертификатов о вакцинации может стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что если у работника нет объективных причин для отказа от прививки, то на период эпидемии он может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.

Некоторые регионы России, такие как Москва, Подмосковье, Ленинградская, Кемеровская и Тверская области, Тула и Сахалин, ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения. В основном решение касается работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Как объясняла глава Роспотребнадзора Анна Попова, речь идет о сотрудниках, которые контактируют с людьми по работе.