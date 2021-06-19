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Минтруд оценил вероятность увольнения из-за нежелания прививаться

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков оценил вероятность увольнения соотечественников с работы из-за нежелания прививаться. Слова главы ведомства приводит ТАСС.

Комментируя данный вопрос, Котяков заметил, что трудовое законодательство не предусматривает подобных норм. При этом он отметил, что вопрос обязательной иммунизации в регионах является зоной ответственности властей субъектов.

«Губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию», — добавил министр, отметив, что перевод на удаленный режим работы вводится с учетам эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Ранее российский иммунолог оценил риски непривитых умереть от коронавируса. По его словам, риск летального исхода для таких людей составляет 1 к 30.

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