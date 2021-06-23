Московские рестораторы попросили вывести летние веранды из списка COVID-free зон

Московские рестораторы обратились к столичным властям с просьбой ввести ряд послаблений в новой системе посещений заведений общепита. Об этом сообщает «Интерфакс». В частности, они попросили вывести летние веранды из списка бесковидных зон.

По словам владельца холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл «Депо Москва», «Чайхона N1») Алексея Васильчука, представители ресторанного бизнеса Москвы 23 июня обратились к руководителю столичного департамента торговли и услуг Алексею Немерюку с просьбой ввести ряд послаблений в новые санитарные ограничения — и разрешить посетителям находиться на летних верандах без QR-кодов.

По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, снятие ограничений с веранд оправдан, поскольку они позволяют обеспечить соблюдение безопасной дистанции, а свежий воздух снижает вероятность заражения.

Кроме того, рестораторы попросили перенести начало работы QR-кодов на как можно более поздний срок. В противном случае, считают представители данного сегмента, бизнес рухнет. Рестораны не успеют подготовиться, а москвичи — привиться, и многим заведениям придется закрыться.

Васильчук также сообщил, что рестораторы призвали ввести вакцинацию для иностранных сотрудников заведений общепита. Они предложили организовать мобильные группы для выезда в рестораны, чтобы за раз вакцинировать как можно больше желающих.

Ранее Яндекс.Еда совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России (ФРиО) сообщили , что разработали новый пакет мер по поддержке ресторанного бизнеса в Москве и Московской области. Они намерены увеличить рост заказов из заведений общепита навынос, чтобы снизить нагрузку на рестораны, сократить расходы на логистику и минимизировать контакты между посетителями и обслуживающим персоналом.