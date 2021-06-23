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В Госдуме прокомментировали введение локдауна в российском регионе

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал данные о том, что Бурятия стала первым российским регионом, который ввел локдаун из-за коронавируса — меры там будут действовать с 27 июня по 11 июля. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий выразил мнение, что принятые бурятскими властями меры адекватные.

«Я не вижу ничего запредельного у Бурятии. Рост возник, потому что пришел так называемый индийский штамм, там же граница с Монголией, где тяжелая ситуация. Так что все адекватно ситуации, и то, что ночные рестораны не работают, это не локдаун, это сохранение здоровья и нравственности», — сказал Онищенко.

По его словам, в регионе работают важные учреждения, в том числе больницы, которые принимают не только пациентов с коронавирусом.

«В разумных пределах надо ограничивать. (...) Вас что, волнует, что они по ночам не скачут на дискотеках? Учреждения работают, слава богу. Школы не работают из-за каникул», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Бурятия стала первым российским регионом, который ввел локдаун из-за коронавируса, меры будут действовать с 27 июня по 11 июля. На этот срок под запретом будет деятельность всех предприятий, кроме служб жизнеобеспечения, продуктовых магазинов, аптек, СМИ и учреждений ЖКХ. Власти объяснили, что в регионе пять недель подряд ухудшается эпидемиологическая обстановка.

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