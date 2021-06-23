Первый российский регион ввел локдаун из-за коронавируса

Бурятия стала первым российским регионом, который ввел локдаун из-за коронавируса — меры будут действовать с 27 июня по 11 июля. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что на две недели деятельность всех предприятий будет под запретом. Исключения составят службы жизнеобеспечения, продуктовые магазины, аптеки, ЖКХ, СМИ. Также будет работать общественный транспорт.

В оперштабе объяснили, что ограничения вводятся для улучшения эпидемиологической обстановки в регионе, которая ухудшается пять недель подряд.

За прошедшие сутки по республике выявлено 255 случаев заболевания COVID-19, 87 пациентов выздоровели и 22 человека скончались.

Ранее в Кремле опровергли планы введения локдауна на федеральном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.