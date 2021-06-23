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Голикова назвала показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией

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Фото: Globallookpress.com

Показатель заболеваемости коронавирусом в России составляет 76,2 случая на 100 тысяч населения, об этом сообщила глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что еще в апреле и мае ситуация с инфекцией была стабильной, а рост заболеваемости случился за последние три недели.

«За прошедшие три недели мы фиксируем рост заболеваемости, который стал особенно выражен на прошедшей неделе. По ее итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тысяч населения, это на 29,2 процента больше, чем на предыдущей неделе», — сказала Голикова.

23 июня Татьяна Голикова назвала десять регионов России, где превышен средний уровень заболеваемости коронавирусом по стране. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии, Подмосковье, Карелии, Сахалине, Хакасии, Крыме, Мурманской области и Горном Алтае.

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