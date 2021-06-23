Ученые усомнились в существовании московского штамма коронавируса

Говорить о появлении московского штамма коронавируса пока сложно. Об этом заявили в центре «Вектор», передает ТАСС.

«В настоящее время сложно судить о появлении четко дифференцируемой московской разновидности нового коронавируса», — усомнились ученые.

По их словам, штамм должен обладать значимыми отличительными свойствами от остальных.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом является так называемый московский штамм. Также он отметил, что для лечения новых вариантов COVID-19 следует разрабатывать иные методы лечения.