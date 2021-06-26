Устроивших митинг противников вакцинации задержали в Москве, кадры публикует Telegram-канал агентства URA.RU.

Как передает корреспондент ТАСС, всего на акции в Новопушкинском сквере было около 500 человек, полицейские задержали не менее девяти участников, в том числе депутата Мосгордумы от КПРФ Николая Зубрилина.

Митинг был организован его однопартийцем из Госдумы Валерием Рашкиным, отмечает агентство. К Рашкину пытался прорваться человек в костюме Чебурашки — он бежал к депутату с ящиком апельсинов. По информации «МК», его повалили на землю и избили.