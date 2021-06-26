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Первые дозы «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот

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Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Первые дозы вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его цитирует ТАСС.

По его словам, до конца июня в обороте будет около 2,5 миллиона доз вакцины. «Спутник Лайт» будет применяться в основном для того, чтобы прививать переболевших коронавирусной инфекцией, а также тех, кто ранее уже получил вакцину.

Министр добавил, что в российских мегаполисах наблюдается подъем заболеваемости, поэтому их жителям необходимо быстрее прививаться от коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который переболел COVID-19, заявил, что решил сделать прививку. Для этого он выбрал вакцину «Спутник Лайт».

В России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

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