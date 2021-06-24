Попова раскрыла срок начала выработки антител после «Спутника Лайт»

После вакцинации российским препаратом «Спутник Лайт» выработка антител начинается через 21 день. Такие сроки раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Она отметила, что при вакцинации другими препаратами антитела вырабатываются только через 42 дня.

Ранее Попова заявила, что в условиях пандемии коронавируса появилась угроза «инфодемии», когда жителей вводят в заблуждение ложными данными об инфекциях. По ее утверждению, в настоящее время врачи научились управлять эпидемическим процессом, однако дезинформация вводит россиян в заблуждение.