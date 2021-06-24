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Попова заявила об отсутствии в России новейшего штамма коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России отсутствует новейший штамм коронавируса «дельта плюс». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», передает ТАСС.

Попова добавила, что данный штамм выявлен не только в Индии, но и еще в пяти государствах.

По ее словам, новая угроза человечества заключается в инфодемии — сознательном искажении информации о реальной ситуации, в том числе касающейся распространения коронавируса, передает «Интерфакс».

Ранее Попова рассказала, что индийский штамм коронавируса «дельта» распространился почти в 90 странах мира. По ее словам, Россия смогла не допустить всплеска заболеваемости в марте-апреле 2021 года.

Как объяснила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, опасность штамма «дельта плюс» состоит в том, что коронавирус может уйти от «коктейля» антител, в том числе из вакцин и сывороток.

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