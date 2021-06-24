Попова оценила масштабы распространения индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса «Дельта» распространился почти в 90 странах мира, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности.Проблемы и решения», передает ТАСС.

Попова отметила, что Россия смогла не допустить всплеска заболеваемости COVID-19 в марте-апреле 2021 года, когда в европейском регионе росло число инфицированных. «О 70 процентах новых случаев заражения в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны, по оценкам экспертов, мы услышим в ближайшие несколько месяцев», — добавила глава Роспотребнадзора.