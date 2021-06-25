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Песков решил привиться от коронавируса

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Фото: Кремлевский пул / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о решении привиться против коронавируса вакциной «Спутник Лайт». Его цитирует РИА Новости в пятницу, 25 июня.

Ранее Песков отмечал, что после перенесенной болезни у него выработалось много антител. По его словам, у него два вида иммунитета, включая Т-клеточный.

Песков заразился коронавирусом в мае 2020 года. Коронавирус также был выявлен у его супруги — фигуристки Татьяны Навки. Из-за болезни Пескова пришлось госпитализировать.

В России на данный момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым регистрацию получил препарат «Спутник V», затем — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

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