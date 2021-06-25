В России выявили 20 393 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 20 393 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 409 088. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

24 июня сообщалось о выявлении 20 182 заражений, это максимальный показатель с января. Темп прироста составил 0,38 процента.

20 393 случая COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (7916), Московской области (2436) и Санкт-Петербурге (1194). Меньше всего — в Еврейской автономной области (10), Ненецком (8) и Чукотском (3) автономных округах.

За сутки зарегистрирован 601 летальный исход, всего с начала пандемии умерли 132 064 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 14 024, общий — 4 929 639.