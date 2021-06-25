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В Москве зафиксирован суточный рекорд по умершим из-за коронавируса

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Фото: Alexander Avilov / Moscow News Agency / Reuters

В Москве выявили рекордное количество смертей за прошедшие сутки из-за коронавируса с начала пандемии — 98. Это следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф».

В столице за сутки зафиксировано 7 916 заболевших COVID-19, выздоровевших — 4 558. Всего за все время пандемии в Москве выявлено 1 323 757 случаев заражений коронавирусом, из которых 1 135 580 выздоровели, а 21 876 скончались.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новая индийская мутация коронавирусной инфекции выявлена у 90 процентов всех зараженных COVID–19 в Москве. По его словам, мутировавший индийский штамм коронавируса проник в Москву еще в апреле. Также он отметил, что ситуация с коронавирусом в столице приобрела взрывной характер.

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