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Россиянам рассказали о способе оспорить увольнение из-за отказа от вакцинации

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Отстранение работников в случае отказа от вакцинации законно, но сотрудник может оспорить это решение. Об этом заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее московский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции сообщил, что отказавшихся от вакцинации россиян без медицинских противопоказаний могут отстранить от работы в столице.

По словам Шершукова, такое решение руководства законно, поскольку основывается на постановлении санитарного врача, которое вводит определенные обязательные нормы для присутствия на работе сотрудников определенных категорий, отраслей. Он напомнил, что в случае с отстранением заработная плата не выплачивается.

Для того, чтобы снова приступить к работе, нужно выполнить условия, предписанные главой московского управления Роспотребнадзора.

Свое отстранение можно обжаловать в суде, заявил зампред Федерации независимых профсоюзов России.

«Просто в данном случае, честно говоря, положительные судебные перспективы не очень просматриваются», — отметил он.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Мера касалась работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта.

24 июня к этому списку добавились работающие в доставке, в том числе курьеры.

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