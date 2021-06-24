Роспотребнадзор обязал привить 60 процентов сотрудников доставки в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве обязало привить от коронавируса 60 процентов сотрудников, занятых в сфере доставки. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, к отдельным группам работающих в столице граждан, которые должны вакцинироваться, добавятся сотрудники «доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской».

16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева выпустила постановление, обязав привить 60 процентов работающих жителей столицы. Мера касалась работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. Исключение составляют москвичи с противопоказаниями к вакцинации.

Ранее о намерении привить 60 процентов сотрудников, не переболевших COVID-19 и не имеющих антител, заявили в МВД.