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Роспотребнадзор обязал привить 60 процентов сотрудников доставки в Москве

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Управление Роспотребнадзора по Москве обязало привить от коронавируса 60 процентов сотрудников, занятых в сфере доставки. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, к отдельным группам работающих в столице граждан, которые должны вакцинироваться, добавятся сотрудники «доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской».

16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева выпустила постановление, обязав привить 60 процентов работающих жителей столицы. Мера касалась работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. Исключение составляют москвичи с противопоказаниями к вакцинации.

Ранее о намерении привить 60 процентов сотрудников, не переболевших COVID-19 и не имеющих антител, заявили в МВД.

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