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Российская полиция привьет больше половины сотрудников

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская полиция намерена до августа привить не менее 60 процентов сотрудников, не переболевших COVID-19 и не имеющих антител. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД сообщает РИА Новости.

В первую очередь вакцинировать будут постоянный состав, а также курсантов образовательных организаций системы Министерства внутренних дел. Планируется, что первый компонент вакцины они получат в июле.

В ведомстве также усилили контроль за соблюдением коронавирусных мер — использованием средств индивидуальной защиты и кожных антисептиков, соблюдением социальной дистанции.

Аналогичное решение о вакцинации принято в Москве. 16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева выпустила постановление, обязав привить 60 процентов работающих жителей столицы. Мера касается работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Единой России» призвал всех жителей страны привиться от коронавируса. Он напомнил, что инфекция приводит как к поражению легких, так и к поражению сосудов.

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