Россиянам объяснили законность отстранения от работы из-за отказа привиться

Трудовой кодекс предусматривает отстранение от работы, если россиянин нарушил не только кодекс или федеральные законы, но и другие нормативные правовые акты. Об этом говорится в Telegram-канале портала «Стопкоронавирус.рф».

Так, в Роструде напомнили, что по закону из-за отсутствия профилактических прививок сотрудника могут не допустить до работы. Также в сообщении отмечается, что при угрозе распространения опасных инфекционных заболеваний санитарные власти на местах могут принимать решения о проведении профилактических вакцинаций граждан или отдельных групп населения.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Мера касалась работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. 24 июня к этому списку добавились работающие в доставке, в том числе курьеры.

В России за последние сутки выявили 20 182 новых случая коронавируса. Такие показатели зафиксированы впервые с января — 21-го числа было зарегистрировано 21 127 заражений. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (8598), Московской области (2308) и Санкт-Петербурге (1143).