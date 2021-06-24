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Названы влияющие на введение новых ограничений по COVID-19 факторы

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала факторы, влияющие на введение новых ограничений по COVID-19 в стране. Она отметила, что внедрение новых правил зависит от каждого жителя России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если каждый из нас будет все меры соблюдать, то риски будут минимальны», — заявила Попова в эфире канала «Россия 24» и добавила, что ограничительные меры, которые принимают регионы из-за коронавируса, адекватные.

Ранее глава центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России выявили более 16 тысяч мутаций коронавируса. Он отметил, что такому разнообразию вариантов COVID-19 может противостоять лишь повсеместная массовая вакцинация.

Обязательную вакцинацию в России уже ввели в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ненецком автономном округе, на Сахалине, а также в Тверской, Тульской и Кемеровской областях.

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