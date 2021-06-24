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В России выявили более 16 тысяч мутаций коронавируса

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Более 16 тысяч мутаций коронавируса было выявлено в России. Об этом сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности», передает ТАСС.

«Обнаружено 16 003 потенциальных мутации», — говорится в презентации.

Максютов добавил, что такому разнообразию вариантов коронавируса может противостоять лишь повсеместная массовая вакцинация.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в условиях пандемии COVID-19 появилась угроза «инфодемии», когда жителей вводят в заблуждение ложными данными об инфекциях.

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