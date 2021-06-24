В России впервые с января выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 20 182 новых случая коронавируса. Такие показатели зафиксированы впервые с января — 21-го числа было зарегистрировано 21 127 заражений. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 388 695. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

20 182 случая COVID-19 выявлено в России за сутки

Накануне в России выявили 17 594 случая COVID-19. Темп прироста составил 0,38 процента.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (8598), Московской области (2308) и Санкт-Петербурге (1143). Меньше всего — в Еврейской автономной области (9), Ненецком (6) и Чукотском (5) автономных округах.

За сутки умерли 568 человек, всего сначала пандемии зафиксировано 131 463 летальных исхода.

Суточный показатель выздоровлений составил 13 505, общий — 4 915 615.