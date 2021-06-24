Песков ответил на вопрос об обязательной вакцинации в России

Вакцинация в России остается добровольной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности введения обязательных прививок. Его цитирует РИА Новости в четверг, 24 июня.

«Если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Если он принял решение прививку не делать, то просто должен перестать работать в сфере услуг», — отметил он.

Песков подчеркнул, что есть сферы деятельности, не требующие наличия сертификата о вакцинации. Пресс-секретарь добавил, что принимаемые меры призваны остановить распространение коронавируса.

Решение об обязательной вакцинации части населения приняли в ряде регионов, в том числе в Москве, Подмосковье, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской областях. В основном меры касаются работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. В Роспотребнадзоре пояснили, что привиться должны люди, которые по роду деятельности вынуждены часто контактировать с другими людьми.

Как разъяснил глава Минтруда Антон Котяков, если работник отказывается вакцинироваться при отсутствии объективных причин для отказа, на период пандемии его могут отстранить от работы без сохранения заработной платы.