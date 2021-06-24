Россия
 
Последние новости
Кремль назвал провокацией инцидент с британским эсминцем у Крыма
Инцидент с британским эсминцем в Черном море назвали частью стратегии НАТО
Эксперты раскрыли черты характера владельцев машин разных марок
Раскрыты секреты спасения от жары москвичей до революции и при советской власти 
В России нашли способ снизить цены на металл
Россияне накрыли пакетом умершего на пляже человека и продолжили отдыхать
Женщина нашла 95-летнее письмо в бутылке и выполнила просьбу отправителя
Попова заявила о новой угрозе в условиях COVID-19
Первые сведения о коронавирусе исчезли
Спутник Sentinel-2 заснял нарушение британским Defender российской границы
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков ответил на вопрос об обязательной вакцинации в России

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Комсомольская Правда / Russian Look / Globallookpress.com

Вакцинация в России остается добровольной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности введения обязательных прививок. Его цитирует РИА Новости в четверг, 24 июня.

«Если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Если он принял решение прививку не делать, то просто должен перестать работать в сфере услуг», — отметил он.

Песков подчеркнул, что есть сферы деятельности, не требующие наличия сертификата о вакцинации. Пресс-секретарь добавил, что принимаемые меры призваны остановить распространение коронавируса.

Решение об обязательной вакцинации части населения приняли в ряде регионов, в том числе в Москве, Подмосковье, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской областях. В основном меры касаются работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. В Роспотребнадзоре пояснили, что привиться должны люди, которые по роду деятельности вынуждены часто контактировать с другими людьми.

Как разъяснил глава Минтруда Антон Котяков, если работник отказывается вакцинироваться при отсутствии объективных причин для отказа, на период пандемии его могут отстранить от работы без сохранения заработной платы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти Москвы раскрыли условия отстранения от работы непривитых сотрудников
Володин призвал жестко пресекать бизнес по торговле сертификатами о вакцинации
Роспотребнадзор обязал привить 60 процентов сотрудников доставки в Москве