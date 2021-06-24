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Володин призвал жестко пресекать бизнес по торговле сертификатами о вакцинации

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: Государственная Дума / Global Look Press

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал жестко пресекать работу нелегального бизнеса по торговле поддельными медицинскими документами, в том числе сертификатами о вакцинации от COVID-19. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спикер нижней палаты российского парламента добавил, что пресекать такую незаконную деятельность — обязанность правоохранительных органов. «Но и долг каждого — не покупать поддельные сертификаты», — заключил Володин.

Ранее замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Анатолий Выборный предупредил об уголовной ответственности за продажу и покупку поддельных сертификатов о вакцинации. Он уточнил, что в зависимости от конкретных обстоятельств, речь может идти об уголовной ответственности и для продавцов и для покупателей.

16 июня сообщалось, что в чатах, где продают нелегальные услуги, можно приобрести настоящий сертификат о вакцинации от коронавируса. При этом в случае покупки такового в федеральный регистр привитых будет внесена соответствующая информация, а сам укол вакцины делать не придется. Для виртуальной вакцинации нужно предоставить свои паспортные данные и номер СНИЛС. Потребуется также подтвержденный аккаунт на портале госуслуг. К фейковой вакцине можно получить и физический сертификат с нужными печатями.

Стоимость такой услуги составляет в среднем от 10 до 20 тысяч рублей. Поскольку все дозы вакцин пронумерованы, ампулу с купленной на черном рынке вакциной утилизируют, будто кто-то действительно сделал эту прививку.

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