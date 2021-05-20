В мире выросло число предложений поддельных сертификатов о вакцинации

В мире выросло число мошеннических действий, связанных с поддельными тестами на коронавирус и сертификатами о вакцинации на фоне увеличения послаблений для привитых граждан. Об этом сообщают «Известия».

Американо-израильская компания в сфере кибербезопасности Check Point отметила, что в мире существует уже более 1,2 тысячи компаний, продающих поддельные свидетельства, этот сегмент есть и в России. Наиболее активны злоумышленники в Великобритании и Германии.

Почетный профессор Школы регулирования и глобального управления Австралийского национального университета Родерик Броадхерст отметил, что стоимость такого сертификата составляет около 250 долларов, фальшивый отрицательный тест обойдется в 25 долларов. Кроме того, существуют предложения о продаже «вакцин», они доходят до тысячи долларов, однако ни один из таких препаратов не оказался реальным, и большинство оплаченных заказов не дошли до покупателя, предупредил эксперт.

«Большая часть продаж поддельных сертификатов производится через каналы Telegram. Мы можем сказать, что сегодня доступно более 100 каналов, в то время как в начале марта было всего пять», — рассказал один из авторов исследования, Одед Вануну. Эксперты уверены, что единственным способом остановить рост мошенничества станет создание единой всемирной базы вакцинированных граждан.

19 мая стало известно, что страны Евросоюза откроют границы для вакцинированных от коронавируса туристов. Было достигнуто соглашение о разрешении въезда на территорию стран-членов ЕС для туристов, которые вакцинировались одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) препаратами. Отмечается, что договоренность Еврокомиссии носит рекомендательный характер.