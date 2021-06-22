Поддельные сертификаты о вакцинации выставили на продажу в даркнете

На самой известной в России даркнет-площадке по торговле наркотиками нашли объявления по продаже поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса. Как обнаружила «Лента.ру», изучив товары подпольного маркетплейса, их стоимость варьируется от трех до 60 тысяч рублей.

За три тысячи рублей авторы объявлений обещают изготовить бумажную справку, которую покупатель якобы сможет предъявить на работе. Во столько же на площадке оценивают поддельные справки о наличии антител и об отрицательных результатах ПЦР-теста. При этом авторы объявлений уточняют, что их документы не пройдут проверку подлинности.

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В 15 тысяч рублей оценивается сертификат, который, как утверждают продавцы, оформляется официально. Они заверяют, что при покупке документа покупатель получит подтверждение вакцинации на портале Госуслуг.

В другом объявлении электронный сертификат о сделанных прививках оценили в 60 тысяч рублей. «Все делается официально через наше медучреждение!» — заверяют продавцы. По их словам, подтверждение второй дозы покупатель получит только через 21 день после первой — именно столько в действительности должно пройти между этапами вакцинации. При этом авторы некоторых объявлений утверждают, что их покупатели получат полное подтверждение в своем аккаунте на Госуслугах через несколько суток после покупки.

Ранее депутат Анатолий Выборный предупредил об уголовной ответственности за продажу и покупку поддельных сертификатов о вакцинации. Парламентарий отметил, что к ней могут быть привлечены как продавцы, так и покупатели.

В июне также был раскрыт принцип работы черного рынка сертификатов вакцинации от коронавируса. Сообщалось, что в Telegram-чатах, в которых продают поддельные и настоящие справки, можно приобрести и сертификат о прививке от коронавируса. При этом в федеральный регистр привитых будет внесена соответствующая информация, а сам укол вакцины делать не придется.

Стоимость такой услуги составляет в среднем от 10 до 20 тысяч рублей. Поскольку все дозы вакцин пронумерованы, ампулу с купленной на черном рынке вакциной утилизируют, будто кто-то действительно сделал эту прививку.