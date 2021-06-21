Россиянам разъяснили правила въезда в открывшиеся зарубежные страны

Отечественным туристам разъяснили правила въезда в зарубежные страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение в ближайшую неделю. Памятка для путешественников опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, эксперты напомнили, что в июне будут открыты рейсы на Кипр, в Турцию, Болгарию, Иорданию, США и Северную Македонию. Кроме того, расширяется авиасообщение с Арменией, Сербией, Хорватией и Грецией.

Для того чтобы попасть в Турцию, путешественникам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, либо справку экспресс-теста на антигены, либо сертификат о полной вакцинации, произведенной не позднее чем за 14 дней до въезда в страну, либо справку о перенесенном COVID-19.

Похожие требования для пересечения границы предъявила туристам и Болгария — для въезда им необходимо показать ПЦР-тест, тест на антитела или сертификат о полной вакцинации. Аналогичные правила действуют в Хорватии и Греции, а для визита в Армению туристам потребуется ПЦР-тест или прививка.

При этом для поездки на Кипр непривитым россиянам придется сдать два теста на коронавирус — до вылета и по прибытии, а привитым «Спутником V» путешественникам не потребуется никаких дополнительных документов. Также два анализа необходимо пройти непривитым туристам и для отпуска в Иордании. Тем же, кто прошел курс вакцинации, необходим только один ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

Правила въезда в США для россиян остались теми же — необходим ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс, следующий в США, или медицинское заключение о выздоровлении от коронавируса не старше 90 дней.

Россиянам, направляющимся в Сербию, понадобится только ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до вылета, а тем, кто планирует посетить Северную Македонию, никакие документы не нужны.

Ранее в июне глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возобновлении авиасообщения с курортами Турции с 22 июня. Также было принято решение о возобновлении с 28 июня полетов еще в восемь стран: США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Кипр и Северную Македонию.