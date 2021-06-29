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Минобороны разъяснило «небезопасную ситуацию» в Черном море с ВМС Нидерландов

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Фото: Alla Dmitrieva / Reuters

Минобороны России разъяснило информацию от Министерства обороны Нидерландов о том, что российские истребители создали «небезопасную ситуацию» в Черном море вблизи голландского фрегата Evertsen. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Минобороны РФ.

По данным ведомства, фрегат ВМС Нидерландов 24 июня изменил курс и последовал в направлении Керченского пролива. После этого в воздух были подняты российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые «совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов».

Отмечается, что фрегат Evertsen после подъема самолетов изменил курс и «продолжил следование по прежнему маршруту». В Минобороны подчеркнули, что полеты выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее 29 июня Министерство обороны Нидерландов обвинило Россию в том, что ее истребители создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, пролетев слишком близко к голландскому фрегату Evertsen. По данным ведомства, это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился «по направлению к юго-востоку от Крыма».

18 июня стало известно о прибытии в Одессу двух кораблей НАТО — британского эсминца HMS Defender и фрегата ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F80. Подробности их визита не сообщались.

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