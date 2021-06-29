В России заявили об обеспокоенности из-за «многочисленных учений» Запада

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов выразил обеспокоенность «многочисленными учениями», которые в последнее время проходят вблизи российских границ. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Российскую сторону беспокоят эти многочисленные учения, которые проходят вблизи Российской Федерации. Это и учения, и бряцание оружием. Наши "западные партнеры" говорят, что эти учения направлены на сдерживание России, но Российская Федерация сугубо мирная сторона. Она не собирается ни на кого нападать. И мы за выстраивание добрососедских отношений», — отметил политик.

По его словам, попытки Запада демонизировать Россию — ни что иное как ответ на успех Москвы во внешней политике и торговле. «То, что мы проводим успешно внешнюю политику, не нравится тем же США, Европейскому союзу, который тоже в рот заокеанской стороне смотрит. Поэтому начинаются вот эти вот страшилки, что Россия агрессор и нужно проводить учения», — сказал Красов.

По его словам, эти учения, «как и весь бюджет НАТО, нужны, чтобы держать в повиновении страны, которые входят в их псевдо-оборонительный блок».

«Эта страшилка устраивается для прибалтийских стран, для Польши. Все для того, чтобы держать их в повиновении и узде. Это задача Соединенных Штатов Америки. Страны Прибалтики и Польша находятся в авангарде русофобии и отличаются проведением очень жесткой риторики по отношению к нашей стране», — заметил депутат.

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Он подчеркнул — цель этих учений ясна, «тут и к гадалке не ходи». По его мнению, они носят антироссийский характер, о чем неоднократно говорили министр обороны России Сергей Шойгу и другое военное руководство страны.

«Цель учений понятна — идет ведение боевых действий против незаконных вооруженных формирований, это в их трактовке. Мы же понимаем, что эти учения проводятся против [самопровозглашенных] Луганской и Донецкой народных республик. А также наверняка проводятся учения по захвату Крыма. Республика Крым и Севастополь — президент об этом неоднократно говорил, этот вопрос уже закрытый — это два субъекта Российской Федерации. Но в своих учениях НАТО и Украина наверняка такие сценарии проводят», — заявил Красов.

Он отметил, что Россия неоднократно озвучивала свою обеспокоенность учениями Sea Breeze 2021, однако европейские и западные страны к этой позиции остаются глухи.

«Что ж, вооруженные силы России обладают прекрасным вооружением, высокопрофессиональными кадрами и они в состоянии выполнить задачи по своему предназначению — обеспечить безопасное настоящее и будущее для наших граждан», — резюмировал первый зампред комитета Госдумы по обороне.

Ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в северо-западной части Черного моря. Участники будут отрабатывать боевые действия на море, на суше, в воздухе, а также проведут высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу с противником. Российская делегация в ходе переговоров по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене подчеркнула масштабность и агрессивность Sea Breezе, не способствующие безопасности в регионе.

Для подготовки к маневрам в Черном море 26 июня вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Sea Breeze-2021 продолжатся до 10 июля. В них задействованы около пяти тысяч военных и более 30 кораблей разных стран, среди которых организаторы — Украина и США, и гости — Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и другие.