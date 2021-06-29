Украинский генерал допустил проход кораблей НАТО вблизи Крыма

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Игорь Романенко допустил проход кораблей НАТО и Украины вблизи Крыма в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2021. Об этом сообщает информационное агентство «УНИАН».

Он заявил, что этим страны-члены НАТО и Украина продемонстрируют свою готовность коллективно противостоять России, которая якобы намеревается «превратить Черное море во внутреннее озеро».

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Военный отметил верность действий британского эсминца Defender в инциденте под Севастополем, однако подчеркнул важность понимания задач и последствий в случае повторения такого сценарий в будущем.

По мнению Романенко, силовой подход можно назвать единственно эффективным инструментом взаимодействия с Россией. Он также соотнес эту стратегию со словами президента России Владимира Путина о том, что в случае неизбежности столкновения драку надо начинать первым, а вежливое поведение расценивается как слабость.

Учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в Черном море и продолжатся вплоть до 10 июля. В них задействованы порядка пяти тысяч военных и более 30 кораблей от разных стран. Участниками военного мероприятия являются Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и остальные страны-партнеры.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.

В секретных материалах Министерства Обороны Великобритании говорится, что проход британского эсминца осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Украине в вопросе территориальной принадлежности Крыма.