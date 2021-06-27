Американский эсминец вошел в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze

Ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Ross вошел в порт Одессы для участие в ежегодных многонациональных учениях Sea Breeze. Об этом сообщается на официальной странице военных маневров в Twitter.

«Это 21-й этап учений, в котором более 30 стран объединятся для обучения совместимости в Черном море», — говорится в сообщении.

26 июня ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Ross направился к месту ежегодных многонациональных учениях Sea Breeze. Вечером того же дня судно вошло в воды Черного моря. Силы Черноморского флота поставили на контроль вошедший в акваторию ракетный эсминец США.

Военные учения Sea Breeze проходят на Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между министерствами обороны США и Украины. В ходе них отрабатываются морские и сухопутные маневры.

Учения Sea Breeze-2021 должны стартовать 28 июня в Черном море и продолжиться вплоть до 10 июля. В них задействованы порядка пяти тысяч военных и больше 30 кораблей от разных стран. Участниками военного мероприятия являются: Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и остальные страны-партнеры.