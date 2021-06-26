Американский эсминец направился на учения в Черное море

Ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Ross направился в Черное море, чтобы принять участие в ежегодных многонациональных учениях Sea Breeze, к которым этом году присоединятся более 30 стран. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба американского посольства в Киеве.

В мае 2021 года Украина и США проводили в Черном море совместные военные учения. Киев назвал это дружеским визитом с маневрами против условных российских кораблей и тренингами по обмену опытом в штурмовых операциях.

Военные учения Sea Breeze проходят на Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между министерствами обороны США и Украины. В ходе них отрабатываются морские и сухопутные маневры.

Учения Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря, в районе Одессы и Очакова. Основные участники военного мероприятия — Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны-партнеры. В учениях будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до трех тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.