Украина объявила о проведении крупнейших военно-морских учений с США

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак объявил, что предстоящие военно-морские учения с США Sea Breeze-2021 станут крупнейшими с 1997 года. Об этом пишет «Укринформ».

По словам военного, морские маневры пройдут в акватории Черного моря в районе Одессы и Очакова с 28 июня по 10 июля, наземные подразделения в это же время проведут тренировки на островах Змеиный, Первомайский и Кинбурнской косе. «Будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до трех тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники», — сказал Хомчак.

Он отметил, что помимо США, в учениях примут участие еще 30 стран. Основная цель маневров — обучение офицеров планированию задач в соответствии со стандартами НАТО. Основной акцент в них будет сделан на противовоздушной обороне, обнаружении субмарин и проведении противодесантных операций.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов обвинил Россию в желании превратить Черное море в свое внутреннее озеро и пообещал укреплять сотрудничество со странами Североатлантического альянса, чтобы не допустить этого.

В мае 2021 года Украина и США уже проводили в Черном море совместные военные учения. Киев назвал это дружеским визитом с маневрами против условных российских кораблей и тренингами по обмену опытом в штурмовых операциях.