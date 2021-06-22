Украина обвинила Россию в желании сделать Черное море своим озером

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в желании сделать Черное море своим озером. Об этом он написал в Facebook.

Данилов рассказал, что был на приеме в честь прибытия в Одессу британского эсминца HMS Defender и получил «уникальный подарок».

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«Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Черного моря. Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером", как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору», — заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что в прошлом году Украина при прямой военно-политической поддержке Великобритании получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. «Безопасность Черноморского региона становится крепче в сотрудничестве с нашими партнерами — странами-членами НАТО», — заключил Данилов.

Ранее Военно-морские силы Украины провели в Черном море тактические учения, подключив морскую пехоту и авиацию.