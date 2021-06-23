Черноморскому региону предрекли учащение военных инцидентов

Акватория Черного моря может превратиться в «точку напряженности» из-за запланированных учений США и России в регионе. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился Сим Тэк, соучредитель и главный военный аналитик Force Analysis и эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

Тэк отметил, что, учитывая возросшую активность судов НАТО в Черном море, недавний инцидент с проходом британского эсминца у берегов Крыма не стал сюрпризом. Аналитик отметил, что происшествие привело к такому всплеску напряженности из-за того, что судно проходило вблизи места проведения российских военных учений и российские военные вели огонь. «Я думаю, что, по всей вероятности, мы еще не раз увидим подобные инциденты», — предрек эксперт.

В частности, к учащению военных инцидентов могут привести учения Sea Breeze, которые США проведут в конце июня в Черном море совместно с украинскими военными и другими странами-партнерами. Тэк отметил, что маневры неизбежно приведут к серьезной эскалации в регионе и спорам о статусе Крыма, морских границах и военном балансе в регионе. Кроме того, в сентябре пройдут крупные российские учения — «Запад-2021». Аналитик напомнил, что весенние маневры России возле границы с Украиной и в Крыму привели к росту напряженности между Москвой и Западом. Не исключено, что в этот раз ситуация повторится.

Тем не менее каждая из сторон ведет себя максимально осторожно и прикладывает усилия для того, чтобы избежать прямого боестолкновения. «Все стороны не заинтересованы в открытом конфликте и стараются минимизировать те инциденты, которые все-таки случаются», — отметил Тэк.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

В британском министерстве обороны, в свою очередь, заявили, что эсминец шел по «международно признанному морскому маршруту» и не нарушил российских границ, поскольку Лондон не считает Крым российским. В ведомстве также опровергли информацию о том, что по судну был открыт предупредительный огонь. В Лондоне заявили, что российские военные лишь следили за действиями эсминца и предупредили о том, что поблизости проходят военные учения.

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