В Британии раскрыли детали инцидента с эсминцем в Черном море

Российские военные не открывали огонь по британскому эсминцу HMS Defender в Черном море, а лишь следили за его действиями и предупредили о том, что поблизости проходят военные учения. Такие детали инцидента «Ленте.ру» раскрыли в министерстве обороны Британии.

В заявлении главы военного ведомства Бена Уоллеса, попавшем в распоряжение редакции, утверждается, что британский эсминец двигался по «международно признанному коридору» и прошел его «в целостности и сохранности» в 11:45 мск.

«Русские проводили артиллерийские учения вблизи HMS Defender и заранее предупредили морское сообщество о своей активности. Российские самолеты также проводили учения в этом районе», — сообщили в пресс-службе министерства.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 мск и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.