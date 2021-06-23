Опубликован маршрут нарушившего границы России британского эсминца

Опубликован маршрут британского эсминца Defender, который нарушил российскую границу в Черном море. Данные представлены на портале Marine Traffic.

По информации портала, корабль Королевского военно-морского флота Великобритании прошел близ Крымского полуострова в районе Севастополя. В какой-то момент возможность отследить его отсутствовала.

Ранее 23 июня бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца, который пересек государственную границу России и вошел на три километра в территориальные воды в районе мыса Фиолент. Как позже уточнили в Минобороны России, в 12:23 эсминец покинул территориальные воды.

При этом в Министерстве обороны Великобритании заявили, что Defender совершил мирный проход в соответствии с международным правом. Там также опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы. Ведомство утверждает, что данных обстоятельств инцидента не было.