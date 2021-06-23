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Российский Су-24 выпустил бомбы по курсу британского эсминца в Черном море

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Фото: Globallookpress.com
Продолжение: Российские военные раскрыли детали инцидента с британским эсминцем в Черном море

Бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца Defender, нарушившего российскую границу в Черном море. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что эсминец Военно-морских сил (ВМС) Великобритании пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра. Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ предупредили экипаж корабля о применении оружия, однако тот никак не отреагировал. Тогда самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения Defender.

«В 12:23 эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации», — добавили в Минобороны России.

18 июня стало известно о прибытии в Одессу двух кораблей стран, входящих в НАТО. Речь шла о британском эсминце Defender и фрегате ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805. Подробности визита военных кораблей не сообщались.

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