Британия допустила проведение морских маневров у берегов «украинского» Крыма

Британия считает Крым украинским и допускает проведение морских маневров возле берегов полуострова. Об этом «Ленте.ру» заявили в министерстве обороны Великобритании на фоне инцидента с британским эсминцем в Черном море.

В ведомстве подчеркнули, что эсминец шел «по самому прямому и международно признанному [морскому] маршруту» из Украины в Грузию. В министерстве также заявили о намерении «продолжить придерживаться международного консенсуса о том, что аннексия Крыма Россией является незаконной».

«Великобритания действовала и будет действовать в соответствии с международным морским правом и в соответствии с устоявшейся практикой нашей страны и других союзников по НАТО», — сообщили в пресс-службе ведомства.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.