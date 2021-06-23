Минобороны России вручило ноту военному атташе Британии

Минобороны России вручило ноту военному атташе Великобритании из-за инцидента с британским эсминцем Defender. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что действия эсминца расценивают как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982-го.

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Ранее 23 июня бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца. Это произошло после того, как корабль пересек государственную границу России и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент на три километра.

Как позже уточнили в Минобороны России, в 12:23 эсминец покинул границы территориальных вод.

В Минобороны Великобритании заявили, что эсминец не пересекал границу РФ намеренно, а просто совершал «мирный проход в территориальных водах Украины». Также в министерстве опровергли информацию о том, что российская сторона производила предупредительные выстрелы.

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