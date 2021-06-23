Мир
 
Последние новости
Путин призвал Кадырова идти на выборы
Захарова ответила на заявления США о киберударах
В Подмосковье предложили пускать в общественный транспорт только по QR-коду
Туроператоры раскрыли сроки снижения цен на отдых в Крыму и Сочи
Кадыров заявил Путину об искоренении терроризма в Чечне
Британия допустила проведение морских маневров у берегов «украинского» Крыма
Кадыров назвал себя пехотинцем Путина
Отец и сын поймали на удочки акулу-людоеда и отпустили ее
ЦБ призвал готовиться к новому кризису
Раскрыто неожиданное последствие коронавируса для половых органов мужчин
Новости партнеров
Прослушать новость

Минобороны России вручило ноту военному атташе Британии

Перейти в «Мою Ленту»
Министерство обороны России
Министерство обороны России
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минобороны России вручило ноту военному атташе Великобритании из-за инцидента с британским эсминцем Defender. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что действия эсминца расценивают как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982-го.

Ранее 23 июня бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца. Это произошло после того, как корабль пересек государственную границу России и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент на три километра.

Как позже уточнили в Минобороны России, в 12:23 эсминец покинул границы территориальных вод.

В Минобороны Великобритании заявили, что эсминец не пересекал границу РФ намеренно, а просто совершал «мирный проход в территориальных водах Украины». Также в министерстве опровергли информацию о том, что российская сторона производила предупредительные выстрелы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Инцидент с британским эсминцем не повлиял на курс рубля
Российский Су-24 сбросил бомбы по курсу британского эсминца в Черном море
В Великобритании отреагировали на заявления о нарушении границ России эсминцем