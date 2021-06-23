Инцидент с британским эсминцем не повлиял на курс рубля

На фоне инцидента с обстрелом российскими военными британского эсминца Defender курс рубля кратковременно начал снижаться, но затем вновь перешел к росту, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 15:25 доллар опустился до 72,54 рубля. В начале торгов он стоил 72,87 рубля, а после первых сообщений о конфликте временно прибавлял около десяти копеек. Как правило, инциденты, грозящие вылиться в международный скандал, негативно сказываются на рубле, но нынешнее событие на него не повлияло. Укрепление рубля началось накануне утром.

Эсминец ВМС Великобритании пересек российскую границу в 11:52. Вслед за этим он на три километра вошел в территориальные воды страны у мыса Фиолент в Крыму. Как утверждают в Минобороны России, корабль был предупрежден о нарушении и возможном применении оружия, но не реагировал на сообщения.

В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а в 12:19, бомбардировщик Су-24М совершил предупредительное бомбометание по курсу движения британского корабля.

Минобороны Великобритании опровергло информацию о предупредительных выстрелах. В сообщении в Twitter указано, что Defender следовал в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом.