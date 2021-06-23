Украина отреагировала на инцидент с британским эсминцем в Черном море

Киев отреагировал на инцидент с британским эсминцем в Черном море. Об этом 23 июня сообщает «Интерфакс — Украина».

«Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что «необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море».

Ранее сообщалось, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, корабль предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, однако реакции не последовало.

В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а затем Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.