Британский десантник посмеялся над едой для НАТО в украинской столовой

Британский десантник, участвующий в войне в Донбассе на стороне украинских вооруженных сил, посмеялся над едой в столовой, которую предоставила Украина участникам учений НАТО Sea Breeze 2021. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Instagram.

«Добро пожаловать на See Breeze, вот ваш стандартный натовский завтрак. У нас для вас тот же изысканный напиток, что был в прошлые три раза, пустая гречка и сосиска, а к ней — нарезанный огурец и два ломтика помидора. Никаких соусов. Вкуснота!» — такой подписью он снабдил фотографию еды.

Британский подданный, обозначающий себя как «Джонни», по собственным словам, уже несколько лет постоянно находится на месте конфликтов в Сирии и на Украине. Он регулярно выкладывает новости и другие тематические посты о донбасском конфликте и свидетельства своего пребывания на украинской территории.

Для подготовки к маневрам в Черном море 26 июня в его воды вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Sea Breeze-2021 продолжатся до 10 июля. В них задействованы около пяти тысяч военных и более 30 кораблей разных стран, среди которых организаторы — Украина и США, и гости — Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и другие.