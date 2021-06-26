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Захарова назвала цель учений Украины и НАТО

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Фото: Мария Захарова / Facebook

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала причину учений Украины и НАТО. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам дипломата, эти учения «преследуют две глобальные задачи». Первая заключается в дестабилизации по периметру российской границы. «Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ, а этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. И постоянно выдавать этот ответ за некие агрессивные действия – это и есть провокативная деятельность», — заявила Захарова.

Другой целью учений, по ее словам, является переброска различных видов техники, вооружений, экипировки на территорию Украины. Мария Захарова отметила, что в этом году страны НАТО проводят семь учений «на территории этого государства».
«Там уже коллапс практически близится по всем фронтам, а они все учат их. В общем непонятно, чему учат, ведь не как воевать, ну по большому счету», — заключила она.

Ранее Захарова обвинила Украину в использовании оружия НАТО в Донбассе. Она также заявила, что военные учения Sea Breeze можно расценить как провокационные и направленные на «накачку» Украины оружием.

Военные учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. В ходе них отрабатываются морские и сухопутные маневры.

Sea Breeze-2021 пройдет с 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря, в районе Одессы и Очакова. Основные участники учений — Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны-партнеры. Кроме того, в учениях будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до трех тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

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