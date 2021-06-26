Захарова объяснила позицию Запада по Китаю «либеральным тоталитаризмом»

Позиция конфронтации западных стран в отношении Китая говорит о «либеральном тоталитаризме» Запада, направленном на то, чтобы подорвать растущую роль Пекина в глобальных процессах и мировой экономике, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова заявила, что в пятницу, 25 июня, в The New York Times вышло интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который заявил о единстве взглядов Вашингтона и Парижа на то, что Китаю не следует позволять играть доминирующую роль в мире.

«Фраза не просто высокомерная, но и отражающая суть западных маневров, — написала дипломат. — Защищаемые Западом "ценности" на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом. Они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?»

Захарова подчеркнула, что при изучении других материалов западных СМИ можно разглядеть выраженный «антикитайский подтекст».

«Лейтмотив один — встреча ["Большой семерки"] в Карбис-Бэе стала первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий, — написала она. — В официальных речах по итогам саммита это подчеркивали его участники».

Так, указала Захарова, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия будет увязывать сотрудничество с Китаем с ситуацией по правам человека в стране, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Австралии встать плечом к плечу перед лицом «китайской агрессии». Американский президент Джо Байден, в свою очередь, резко выступил против участия Китая в разработке правил мировой торговли и технологий в XXI веке, написала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД раскрыла смысл «вранья» Британии по инциденту с эсминцем Defender, который пересек морскую границу России 23 июня. По ее мнению, британцы упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа, чтобы им не пришлось объяснять своей общественности, зачем подвергать риску своих людей и технику, а также «зачем в принципе все это было нужно».