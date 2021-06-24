Захарова понадеялась на раскрытие причины смерти Макафи «не через 50 лет»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на смерть программиста и бизнесмена, создателя популярного антивируса McAfee Джона Макафи, о чем написала в своем Telegram-канале.

Она напомнила о словах Макафи несколько месяцев назад, когда он говорил, что у него все хорошо, и, если он покончит с собой, это будет не его вина. «Когда лидера в сфере кибербезопасности, "Лабораторию Касперского", Вашингтон обвинил в том, что их программное обеспечение передает данные российскому представительству (последовал запрет на использование софта в госучреждениях), в McAfee решили, что это хороший повод троллить нерыночно "убитого" конкурента. Сигнал от бизнеса был дан четкий — "прогнали русских, и правильно, пользуйтесь американским". Как это либерально, не правда ли?» — прокомментировала Захарова.

Она также понадеялась, что «тайна резонансной смерти» Макафи, как и других «западных общественных деятелей», будет раскрыта «не через 50 лет».

Джона Макафи обнаружили мертвым в тюрьме в Испании 23 июня. Он был задержан там по запросу США в прошлом году. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Американские власти считают, что 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц. По мнению Каталонского министерства юстиции, Макафи мог покончить с собой.